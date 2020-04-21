Лукашенко не проверялся на коронавирус

И не собирается уходить в изоляцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать.
Об этом заявил его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Кроме того, Лукашенко не собирается уходить в изоляцию и на удаленную работу, передает РИА Новости.
В белорусских СМИ появилась информация, что Лукашенко недавно встречался с заболевшим коронавирусом игроком Дмитрием Мелешко. Пресс-секретарь президента опровергла, что президент контактировал со спортсменом.
Ранее Лукашенко заявил, что борьба с распространением коронаируса стала политизированной.
"Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок", - сказал Лукашенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"