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Лукашенко не проверялся на коронавирус

15:16
  • вторник
  • 21 апреля 2020

И не собирается уходить в изоляцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать.

Об этом заявил его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Кроме того, Лукашенко не собирается уходить в изоляцию и на удаленную работу, передает РИА Новости.

В белорусских СМИ появилась информация, что Лукашенко недавно встречался с заболевшим коронавирусом игроком Дмитрием Мелешко. Пресс-секретарь президента опровергла, что президент контактировал со спортсменом.

Ранее Лукашенко заявил, что борьба с распространением коронаируса стала политизированной.

"Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок", - сказал Лукашенко.

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