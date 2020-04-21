"Насте очень повезло": коллега рассказала о течении болезни Заворотнюк

Звезде стало лучше

Актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале "Моя прекрасная няня", выразила уверенность в выздоровлении Анастасии Заворотнюк.

"Я могу сказать только одно. Насте очень повезло. У нее крепкая, большая и очень любящая ее семья, поэтому все будет хорошо", - цитирует kp.ru Прокофьеву, которая пришла на программу "Судьба человека".

На днях стало известно, что Анастасию Заворотнюк, которая долгие месяцы борется с тяжелым заболеванием, возят в клинику на химиотерапию. Ее самочувствие улучшилось. Рядом с ней постоянно находится супруг - фигурист Петр Чернышев.

Недавно "прекрасная няня" впервые за длительное время вышла на связь. Она поблагодарила супругу Стаса Михайлова за добрые слова, сказанные по случаю ее дня рождения. "Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", - написала Заворотнюк в Instagram. Это подтвердило слова ее дочери Анны о том, что актриса идет на поправку.

Слухи о болезни Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. По данным СМИ, у актрисы рак.

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