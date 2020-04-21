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WTI – не указ: российская нефть держит цену

15:22
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Некоторые источники ложно уводят Urals в минус

Цена на российскую нефть Urals, по данным некоторых сервисов, ушал в минус. Однако это ложная информация, заверяют аналитики.
Катастрофическому падению цены на нефть дали объяснение

Некоторых наблюдателей запутал крах котировок майских фьючерсов на американскую нефть WTI – их стоимость часто используется при расчете цен других марок черного золота - такие как Urals и WCS (канадская нефть). Однако на сей раз подсчеты оказались некорректными, подчеркнул директор подразделения алгоритмической торговли Renaissance Capital Григорий Исаев.

"Отдельные СМИ и социальные сети вчера во вовсю обсуждали отрицательную цену Urals, что не соответствовало действительности. Urals вчера торговался примерно по 18 долларов за баррель, так как его цена определяется от цен на нефть марки Brent", - отметил Исаев.

Минфин России использует для определения пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов данные ценового агентства Argus. По информации этой службы, на торгах 20 апреля цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу даже подросла - на 0,52 доллара за баррель, до 17,51 доллара. Немного подешевели поставки в Южную Европу - на 0,68 доллара за баррель, до 17,26 доллара, передает РИА Новости.

Напомним, в Кремле призвали не придавать обвалу нефтяных котировок "апокалиптическую окраску". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, специалисты знают, что произошедшее вчера не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности.

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