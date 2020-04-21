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Греф рассказал, грозит ли России дефолт

15:45
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Глава Сбербанка дал свой прогноз

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российское правительство принимает правильные решения в связи с пандемией COVID-19.
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"Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с Китаем. Это смотрелось странно в тот момент времени, но это был мудрый стратегический шаг", - приводит его слова ТАСС.

Команду премьер-министра Михаила Мишустина Греф назвал крайне эффективной. "В целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", - отметил глава Сбербанка.

Герман Греф также заявил, что Россию не ожидает дефолт. "Нет", — сказал он, отвечая на Сбербанк TV на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

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