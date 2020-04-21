Выделенные на ремонт Госдумы деньги направят на "более важные цели"

На работы в здании планировали потратить 700 миллионов рублей

Депутаты Госдумы решили потратить 700 миллионов рублей, выделенные ранее на ремонт здания ГД на Охотном ряду, на другие цели. Работы на Охотном ряду – заливка пустот в фундаменте и реконструкция зала заседаний - отложили из-за коронавируса.

"Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен", - написала советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.

По ее словам, выделенные на ремонт здания деньги "будут направлены на более нужные и важные сейчас цели". "Такова позиция председателя Государственной думы Вячеслава Володина, и депутаты в этом его поддерживают", - написала Кашеварова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"