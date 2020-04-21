"Я в этой истории не участвую": на вдову Кобзона подали в суд

История с долгом началась еще при жизни артиста

Бывший помощник Кобзона и его супруга подали иск против вдовы покойного артиста. Нелли Кобзон заявила, что ее адвокаты работают над этим.

Несколько лет назад экс-помощник артиста Ефим Петров и его жена-художница Елена Флерова взяли у Кобзона в долг 18 миллионов рублей. Они собирались открыть музей в Германии, однако их планы не осуществились.

Иосиф Кобзон попытался вернуть свои деньги через суд. В залог он взял у них 141 картину. Кроме того, суд арестовал еще 337 картин и три драгоценных ларца, которые принадлежали должникам.

После смерти народного артиста Петров и Флерова потребовали от вдовы вернуть произведения искусства.

"Я в этой истории не участвую, - сказала kp.ru Нелли Кобзон. - Слышала что-то краем уха - и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. СМИ лучше меня знают, что происходит. Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича, и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться".

В октябре вдова Кобзона обратилась в суд и потребовала признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал ее супругу 25 миллионов рублей.

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