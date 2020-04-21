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Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

15:59
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Смертность в стране существенно снизилась

Рекордный показатель продолжительности жизни зафиксирован в России в 2019 году. Она достигла исторического максимума – 73,4 года, сообщили в Минздраве.
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По данным ведомства, смертность среди россиян трудоспособного возраста существенно снизилась – на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Как отметили в министерстве, таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.

Осенью 2019 года бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова озвучивала даже более оптимистичные цифры. Основываясь на данных восьми месяцев прошлого года, экс-министр   сообщала о продолжительности жизни россиян в 73,6 лет, передает ТАСС.

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Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
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