Запашный рассказал о страданиях животных из-за коронавируса

Положение катастрофическое

Жертвами пандемии коронавируса стали не только люди, но и животные. Тяжелые последствия борьбы с COVID-19 ощущают братья меньшие из-за введенных ограничений, заявил директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

По словам директора цирка, некоторые структуры, связанные с животными уже попали из-за ограничений в катастрофическое положение. Им необходима помощь от государства – иначе итог будет плачевным.

"Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать", — сказал дрессировщик. Запашный подчеркнул: если зверей не на что будет кормить, они начнут умирать.

Есть и еще одна сторона проблемы. Некоторые коллеги Запашного, по его словам, находятся в самоизоляции вместе со своими питомцами. Вынужденно малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье зверей. Многие четвероногие артисты уже сильно поправились – что плохо сказывается на их самочувствии.

В режиме самоизоляции и повышенной готовности, введенном в России из-за коронавируса, закрыты многие развлекательные учреждения. Это касается также театров, кино и цирков, пишет Teleprogramma.pro.

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