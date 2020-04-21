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Умер протоиерей Александр Агейкин

16:32
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Агейкину было 48 лет

Скончался настоятель Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.

Александр Агейкин родился в июне 1971 года в Московской области, городе Одинцово-10. Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове он был назначен в марте 2013 года.

Напомним, в январе этого года стало известно о смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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Александр Агейкин
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