Лукашенко не нашел оснований для отмены республиканского субботника

По словам белорусского президента, это "святое дело"

Оснований для переноса или отмены республиканского субботника в Белоруссии, намеченного на 25 апреля, нет. Белорусский президент Александр Лукашенко не счел угрозу распространения коронавируса достаточно веской причиной.

"По мнению главы государства, сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По традиции, половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов. Как сообщается, в этом году оставшиеся финансы пойдут на реставрацию комплекса зданий национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.

Сам Александр Лукашенко отметил, что люди все равно работают в пятницу – так что почему бы им не придти на работу и в субботу. "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - приводит пресс-служба слова президента.

Белорусский лидер намерен в этот день "посадить какой-нибудь лес" в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. Лукашенко всегда посещает эти районы в годовщину трагедии.

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