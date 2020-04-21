ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко не нашел оснований для отмены республиканского субботника

17:07
  • вторник
  • 21 апреля 2020

По словам белорусского президента, это "святое дело"

Оснований для переноса или отмены республиканского субботника в Белоруссии, намеченного на 25 апреля, нет. Белорусский президент Александр Лукашенко не счел угрозу распространения коронавируса достаточно веской причиной.
Лукашенко не проверялся на коронавирус

"По мнению главы государства, сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По традиции, половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов. Как сообщается, в этом году оставшиеся финансы пойдут на реставрацию комплекса зданий национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.

Сам Александр Лукашенко отметил, что люди все равно работают в пятницу – так что почему бы им не придти на работу и в субботу.  "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - приводит пресс-служба слова президента.

Белорусский лидер намерен в этот день "посадить какой-нибудь лес" в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. Лукашенко всегда посещает эти районы в годовщину трагедии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко на субботнике
Александр Лукашенко на субботнике
Субботник
Субботник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.