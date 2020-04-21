Обвал цен на нефть: причины и последствия

Эксперты высказали мнение о ситуации

Событие, которое на время затмило даже сводки борьбы с коронавирусом. Цены на нефть накануне впервые в истории стали отрицательными. Сразу поясним - речь идёт не о реальном сырье, а о так называемых "фьючерсах" - контрактах на поставку углеводородов в будущем. И ещё одно важное уточнение, аномальное падение продемонстрировал исключительно сорт американский нефти WTI, и лишь в том объеме, что должен быть поставлен в мае.

Всё случилось буквально за сутки до закрытия майских контрактов. Впервые в истории фьючерсы на легкую нефть в США упали до отрицательного значения. В моменте это падение было более 300 процентов, передает "ТВ Центр". А по итогам торговой сессии стоимость западно-техасской "WTI" составила немыслимые минус 37 долларов за баррель.

Чтобы понять это, для начала необходимо разобраться, а что же такое фьючерс. Допустим, вы покупаете холодильник, вносите деньги, и он становится вашим. Но если вы хотите, чтобы вам его привезли через месяц - для этого и существует такая разновидность ценных бумаг, как фьючерс. Их покупают трейдеры, заявляя о намерении приобрести нефть, но в итоге рассчитывая потом перепродать её чуть дороже тем, кому она действительно нужна. Так вот сейчас таких компаний в США из-за пандемии и остановки производства практически не осталось. А сроки тем временем поджимают.

При этом сами трейдеры платить за хранение купленной нефти не хотят. Да и негде её хранить. Потому как резервуары в США почти заполнены. В итоге контракты на поставку пытаются успеть продать по любой цене. Предложение на бирже ожидаемо превысило спрос. А стоимость американской "WTI" устремилась к отрицательным значениям. Но она касается только майских фьючерсов. Июньские на этом фоне подешевели всего на 18 процентов. Но и это опять же не показатель реальной цены на нефть, говорят аналитики. Через биржу в принципе происходит всего 5-10 процентов сделок. С физическим поставками там предпочитают не связываться.

"В этой ситуации, конечно, стратегия некоторых трейдеров, которые играют на бирже, заключается в том, чтобы не брать физически нефть в руки, не понимая, куда дальше ее можно транспортировать и где её хранить. Поэтому и возникают вот такие финансовые казусы. Особенно с учётом того, что американский рынок нефти во многом - он именно финансовый и реальной физической нефти вот за этими фьючерсами очень мало", - пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

При этом здесь стоит учитывать и спекулятивный фактор, говорят аналитики. Кроме тех, кто бросился все продавать, есть и те, у кого есть, где хранить нефть. И они могут сейчас забрать её у американских производителей, которые им еще и доплатят за это. А в июне продать черное золото уже по адекватной цене, получив двойную прибыль.

Да и реальные цены на нефть не ушли ни в какое отрицательное значение. Та же североморская "Брент" сейчас стоит около 20 долларов за баррель. Исходя из этой цены рассчитывается стоимость и российского сорта "Юралс", которая на данный момент составляет около 17 долларов. Но проблема все-таки существует. Спрос на нефть в мире из-за пандемии значительно упал. Хранилища почти заполнены. Черное золото уже размещают даже на танкерах, которые должны его перевозить. При этом сделка по сокращению добычи, которую заключила "ОПЕК+", заработает только в мае. И многие эксперты уже считают, что заявленных объемов для стабилизации рынка может не хватить.

Но что будет, если спрос в мире к августу не восстановится? Вероятно, странам-производителям придется сокращаться еще. И мир будет ждать новая сделка "ОПЕК". Потому как отдавать нефть бесплатно или даже по цене бутылки воды ни в чьи планы, разумеется, не входит.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"