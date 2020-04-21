Москвичам разрешили ездить на дачу с ночевкой

Но придется истратить недельный лимит пропусков

Поездка на дачу с ночевкой во время действия режима самоизоляции будет стоить москвичам недельного лимита пропусков. Сейчас разрешены две поездки в личных целях, полученный цифровой пропуск действителен в течение суток. Для возврщения домой придется заказывать еще один документ, отметил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

"Пропуск действует один день. Соответственно, если человек едет на дачу в один день, а возвращается уже в другой, то нужно будет оба раза оформлять пропуск. В этом случае, человек сразу потратит свой лимит в две поездки для "иных целей", которые доступны только два раза в неделю. Поэтому мы призываем москвичей заранее определиться с местом для длительной самоизоляции", - цитирует Щитова РИА Новости.

В случае, если гражданин самоизолировался на даче, а на работу ездит в Москву, то действует рабочий пропуск. С ним человек может спокойно ездить на работу и возвращаться обратно. Щитов напомнил, что пропуск действует на территории как Москвы, так и Московской области.

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