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"Без провалов и побед": подведены итоги первого года "эксперимента Зеленского"

18:06
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Чуда на Украине не произошло

Президентство Владимира Зеленского на Украине стало грандиозным экспериментом: к власти пришел человек, никогда прежде не занимавшийся политикой. Чуда, которого ожидали украинцы, не произошло – но и катастрофы не случилось, комментирует итоги первого года президента Зеленского глава правления украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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"Произошедшее было реализацией общественных ожиданий, такой народной мечты. Но, как оказалось, новое не всегда означается лучшее, новые лица не всегда оказались лучше своих предшественников - хотя обновление и было необходимо", - цитирует Фесенко "Интерфакс".

Зеленский, как отметил политолог, быстро сконцентрировал власть в своих руках. Можно считать достижением тот факт, что этот год президент, парламентское большинство и правительство в целом работали в единой связке, без конфликтов и противостояний - хотя и не без определенных проблем.

Впрочем, масштабных задач перед Зеленским и не ставили, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что явных провалов у президента и его команды не было – хотя и о больших успехах говорить не приходится. При этом, уверен политолог, Зеленский справился с главной задачей – остановил Петра Порошенко. В целом же, по мнению аналитиков, прошедший период можно назвать "годом потерянных иллюзий".

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