"Без провалов и побед": подведены итоги первого года "эксперимента Зеленского"

Чуда на Украине не произошло

Президентство Владимира Зеленского на Украине стало грандиозным экспериментом: к власти пришел человек, никогда прежде не занимавшийся политикой. Чуда, которого ожидали украинцы, не произошло – но и катастрофы не случилось, комментирует итоги первого года президента Зеленского глава правления украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Произошедшее было реализацией общественных ожиданий, такой народной мечты. Но, как оказалось, новое не всегда означается лучшее, новые лица не всегда оказались лучше своих предшественников - хотя обновление и было необходимо", - цитирует Фесенко "Интерфакс".

Зеленский, как отметил политолог, быстро сконцентрировал власть в своих руках. Можно считать достижением тот факт, что этот год президент, парламентское большинство и правительство в целом работали в единой связке, без конфликтов и противостояний - хотя и не без определенных проблем.

Впрочем, масштабных задач перед Зеленским и не ставили, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что явных провалов у президента и его команды не было – хотя и о больших успехах говорить не приходится. При этом, уверен политолог, Зеленский справился с главной задачей – остановил Петра Порошенко. В целом же, по мнению аналитиков, прошедший период можно назвать "годом потерянных иллюзий".

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