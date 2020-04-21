Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона

Последние данные привел Университет Джонса Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона. Последние данные привел Университет Джонса Хопкинса – эта организация суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По информации университета, в мире заражены коронавирусом 2 501 156 человек. Выздоровели от COVID-19 659 589 пациентов. Число жертв инфекции достигло 171 718 человек.

В России за последние сутки подтверждено еще 5642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего заболевших в Москве — 3083. За минувшие сутки скончался 51 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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