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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона

18:24
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Последние данные привел Университет Джонса Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона. Последние данные привел Университет Джонса Хопкинса – эта организация суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
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По информации университета, в мире заражены коронавирусом 2 501 156 человек. Выздоровели от COVID-19 659 589 пациентов. Число жертв инфекции достигло 171 718 человек.

В России за последние сутки подтверждено еще 5642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Как сообщили в  федеральном оперативном штабе, больше всего заболевших в Москве — 3083. За минувшие сутки скончался 51 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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