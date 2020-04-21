Зачем привязывать "Тройку" к цифровому пропуску и как это сделать

Ответы на самые часто задаваемые вопросы

Зачем привязывать карту "Тройка" или социальную карту к пропуску?

С 15 апреля проезд на общественном транспорте Москвы только по пропускам. С 22 апреля их проверка будет автоматизирована с помощью транспортных и социальных карт. Нарушение влечет наложение штрафа в размере 4 000 рублей, повторное нарушение — 5 000 рублей

Как мне проверить привязана ли моя карта к пропуску?

Пожалуйста, перейдите по ссылке

Если есть удостоверение военного/госслужащего и др., но нет пропуска?

Для проезда в общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск и указать номер карты "Тройка"/социальной карты и ввести номер удостоверения.

Как оформить пропуск с возможностью проезда в общественном транспорте?

• на сайте nedoma.mos.ru

• по СМС на номер 7377, инструкция по заполнению формы

• по телефону +7 (495) 777 77 77

При оформлении пропуска обязательно укажите номер карты.

Что делать, если пропуск был оформлен без указания номера карты?

Пожалуйста, добавьте Вашу карту к имеющемуся пропуску, если планируете пользоваться общественным транспортом. Это можно сделать:

• на сайте nedoma.mos.ru

Когда я смогу воспользоваться картой для проезда?

Поездки по карте можно совершать не менее чем через 5 часов с момента ее прикрепления к пропуску. Проверить статус карты можно здесь

Где мне купить карту "Тройка"?

Карту можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов метро, киосках "Мосгортранс", а также в железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером.

Как пополнить карту "Тройка"?

В кассах, автоматах по продаже билетов, агентов и через приложение "Метро Москвы".

Можно ли будет оплатить проезд в метро/МЦК другими билетами?

С 21 апреля временно будет приостановлена продажа, а с 22 апреля и возможность прохода по "бумажным" билетам. Также на турникетах нельзя будет оплатить проезд банковской картой или мобильным телефоном.

Что будет с моим "бумажным" билетом, которым я не смогу воспользоваться с 22 апреля?

При обращении в метро или Мосгортранс не ранее 1 мая, владельцы "бумажных" проездных билетов, которыми они не смогли воспользоваться в период с 22.04.20 по 01.05.20 будут компенсированы в соответствии с Указом Мэра Москвы.

Как работает метро во время пропускного режима?

Метро продолжает работать в режиме рабочего дня. При этом, поездки возможны только по карте "Тройка" или социальной карте. Номер карты необходимо указать при оформлении пропуска. Продажа других видов билетов, а также проход по банковским картам приостановлены.

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