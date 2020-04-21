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Эстонские школы срочно избавляются от учебника английского языка с российским Крымом

18:59
  • вторник
  • 21 апреля 2020

По этому пособию учились три года

Учебник английского языка, по которому учились 5 тысяч эстонских школьников в течение трех лет, оказался политически неблагонадежным. На карте мира в пособии Крым представлен российской территорией. Теперь пособие в срочном порядке изымают из школ.
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Учебник из серии "I Love English" с картой мира выпустило в 2018 году издательство Studium. Директор издательства Ааво Кенник рассказал, что подходящую карту нашли в Wikimedia. "Очевидно, не обратили политического внимания, правильна она или нет", - сказал Кеник.

Внимания не обращали более двух лет – при том, что пособие раздали в более чем 200 школ по всей Эстонии. Однако 15 апреля в издательство и министерство образования и науки обратился Конгресс украинцев Эстонии. Там заявили, что "ученикам школ предоставляют неверную информацию об Украине и игнорируют территориальную целостность Украинского государства".

Министерство образования Эстонии отзывает учебник из обращения. А издательству придется исправлять карту, передает "Интерфакс"

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