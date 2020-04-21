Собянин открыл коронавирусный стационар университетской клиники МГУ

Число коронавирусных отделений в стационарах Москвы достигло 44

Больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Москве лечат уже в 44-х федеральных, городских, ведомственных и частных стационарах. С 21 апреля пациентов с коронавирусом начали принимать и в университетской клинике МГУ. Больницу осмотрел Сергей Собянин. Медцентр удалось перепрофилировать менее чем за 2 недели. Для создания так называемых "чистых" и "грязных" зон переоборудованы системы вентиляции. В отделения интенсивной терапии закуплено самое современное оборудование.

В коронавирусном стационаре клиники МГУ готовы к любым ситуациям. Это - палата противошоковой терапии. Больных в крайне тяжёлом состоянии будут сразу доставлять сюда.

Реанимация - на 24 койки, а всего в клинике смогут разместить 124 человека. В каждую палату подведён кислород. Здесь самое современное медицинское оборудование: кабинеты компьютерной томографии, МРТ, аппараты ИВЛ, в том числе мобильные - на случай, если нужно транспортировать пациента с дыхательной недостаточностью. Подавать кислород смогут непрерывно, благодаря одноразовой закрытой санационной системе, передает "ТВ Центр".

Состояние каждого пациента отслеживают с помощью системы мониторов - в том числе мобильных. Все данные передаются на центральный медицинский пост. В клинике, помимо квалифицированных врачей, работают 17 студентов и 28 ординаторов и аспирантов. Медбрат Максим Ночной - студент 4 курса медфака МГУ.

"Всем ребятам предоставлено общежитие, они будут жить изолированно, не в своих семьях, их обеспечивают полностью трехразовым питанием, у них у всех у каждого отдельная комната, так что сведены к минимуму их контакты с семьями, чтобы обезопасить и сократить распространение инфекции", - рассказала заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова по клинической работе Елена Павликова.

Стационар МГУ перепрофилировали для борьбы с covid буквально за 10 дней. Обустроили дополнительные шлюзы и санпропускники, разделили клинику на так называемые "чистую" и "грязную" зоны. В многопрофильной команде врачей не только инфекционисты, но и травматологи, кардиологи - чтобы помочь пациентам, у которых течение инфекции осложняется хроническими заболеваниями.

"Главный принцип нашей клиники, который мы у себя приняли, это одна палата - один пациент. Это очень важно для того, чтобы разобщить пациентов, поступающих к нам - те, которые имеют уже диагноз коронавирусной инфекции или те, у которых такого диагноза еще нет. И в последующем мы сможем обеспечить уже логистику по маршрутизации пациентов внутри учреждения для того, чтобы также разобщить этих пациентов. Потому что, безусловно, кто-то будет с коронавирусной инфекцией, а кто-то с другими проблемами дыхательного тракта, и мы четко должны это понимать", - отметил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова , академик РАН Армаис Камалов.

Во вторник коронавирусный стационар на базе университетской клиники открыли мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Они отметили, что для перепрофилирования потребовался минимум работ - ведь этот корпус был построен в 2013 году по самым современным стандартам.

"Решение, которое было принято руководством университета, конечно, достойное и своевременное. Это одна из лучших клиник Москвы, мы вместе обеспечивали ее технологическим оборудованием, поэтому она одна из лучших с точки зрения оснащенности", - сообщил Собянин.

В Москве коронавирусные отделения развернуты в 44 стационарах - в том числе частных. Также строятся временные госпитали. Те, кто выздоровел, смогут помочь другим. Для борьбы с инфекцией в столице начали использовать процедуру переливания плазмы крови - удалось вылечить уже троих, сообщила сегодня заммэра Москвы Анастасия Ракова. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Откликнулись уже десятки добровольцев.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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