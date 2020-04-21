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Собянин открыл коронавирусный стационар университетской клиники МГУ

22:16
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Число коронавирусных отделений в стационарах Москвы достигло 44

Больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Москве лечат уже в 44-х федеральных, городских, ведомственных и частных стационарах. С 21 апреля пациентов с коронавирусом начали принимать и в университетской клинике МГУ. Больницу осмотрел Сергей Собянин. Медцентр удалось перепрофилировать менее чем за 2 недели. Для создания так называемых "чистых" и "грязных" зон переоборудованы системы вентиляции. В отделения интенсивной терапии закуплено самое современное оборудование.

В коронавирусном стационаре клиники МГУ готовы к любым ситуациям. Это - палата противошоковой терапии. Больных в крайне тяжёлом состоянии будут сразу доставлять сюда.

Реанимация - на 24 койки, а всего в клинике смогут разместить 124 человека. В каждую палату подведён кислород. Здесь самое современное медицинское оборудование: кабинеты компьютерной томографии, МРТ, аппараты ИВЛ, в том числе мобильные - на случай, если нужно транспортировать пациента с дыхательной недостаточностью. Подавать кислород смогут непрерывно, благодаря одноразовой закрытой санационной системе, передает "ТВ Центр".

Состояние каждого пациента отслеживают с помощью системы мониторов - в том числе мобильных. Все данные передаются на центральный медицинский пост. В клинике, помимо квалифицированных врачей, работают 17 студентов и 28 ординаторов и аспирантов. Медбрат Максим Ночной - студент 4 курса медфака МГУ.

"Всем ребятам предоставлено общежитие, они будут жить изолированно, не в своих семьях, их обеспечивают полностью трехразовым питанием, у них у всех у каждого отдельная комната, так что сведены к минимуму их контакты с семьями, чтобы обезопасить и сократить распространение инфекции", - рассказала заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова по клинической работе Елена Павликова.

Стационар МГУ перепрофилировали для борьбы с covid буквально за 10 дней. Обустроили дополнительные шлюзы и санпропускники, разделили клинику на так называемые "чистую" и "грязную" зоны. В многопрофильной команде врачей не только инфекционисты, но и травматологи, кардиологи - чтобы помочь пациентам, у которых течение инфекции осложняется хроническими заболеваниями.

"Главный принцип нашей клиники, который мы у себя приняли, это одна палата - один пациент. Это очень важно для того, чтобы разобщить пациентов, поступающих к нам - те, которые имеют уже диагноз коронавирусной инфекции или те, у которых такого диагноза еще нет. И в последующем мы сможем обеспечить уже логистику по маршрутизации пациентов внутри учреждения для того, чтобы также разобщить этих пациентов. Потому что, безусловно, кто-то будет с коронавирусной инфекцией, а кто-то с другими проблемами дыхательного тракта, и мы четко должны это понимать", - отметил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова , академик РАН Армаис Камалов.

Во вторник коронавирусный стационар на базе университетской клиники открыли мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Они отметили, что для перепрофилирования потребовался минимум работ - ведь этот корпус был построен в 2013 году по самым современным стандартам.

"Решение, которое было принято руководством университета, конечно, достойное и своевременное. Это одна из лучших клиник Москвы, мы вместе обеспечивали ее технологическим оборудованием, поэтому она одна из лучших с точки зрения оснащенности", - сообщил Собянин.

В Москве коронавирусные отделения развернуты в 44 стационарах - в том числе частных. Также строятся временные госпитали. Те, кто выздоровел, смогут помочь другим. Для борьбы с инфекцией в столице начали использовать процедуру переливания плазмы крови - удалось вылечить уже троих, сообщила сегодня заммэра Москвы Анастасия Ракова. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Откликнулись уже десятки добровольцев.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе клиники МГУ
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