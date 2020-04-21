Телефонные аферисты выманили у пенсионеров 22 млн рублей

Членов банды мошенников задержали в Московской и Пензенской областях

Полиция задержала банду телефонных мошенников, которых обвиняют более чем в 50 аферах на общую сумму свыше 22-х миллионов рублей. Злоумышленники обманывали пенсионеров - звонили и сообщали о якобы полагающейся им крупной денежной компенсации. Вот только чтобы получить ее, пожилым людям нужно было оплатить некую пошлину. В результате расследования полицейские установили всех участников преступной схемы. Они проживали в столичном регионе и Пензенской области.

Обыск и задержание предполагаемых участников криминальной группировки сотрудники полиции проводили ночью. Обнаружили поддельные печати, бланки, сертификаты, конверты с липовыми решениями суда. Все, что мошенники рассылали пожилым людям в нескольких регионах России. Сферу своей деятельности задержанные, впрочем, и не скрывали, передает "ТВ Центр".

Ветерану войны из Симферополя Владимиру Гриценко позвонила девушка. Представилась сотрудницей Банка России, сообщила, что он выиграл приз - 350 тысяч рублей, как активный покупатель лекарств. Но чтобы деньги получить, нужно отправить несколько переводов - страховка, госпошлина - на сумму двести сорок тысяч рублей. И ведь убедила. Отправил. Никакого приза, конечно, никто не вручил. Зато потом ветерану пришло письмо - якобы с решением Таганского районного суда о компенсации за потерянные в результате мошенничества деньги. Сумма — больше 360 тысяч рублей. И опять начались звонки - будто бы от инкассаторов. Убеждали перечислить ещё денег - теперь уже для исполнения решения суда. Всего аферисты выманили у ветерана 560 тысяч рублей - после продажи дачи он откладывал их на операцию.

Криминальный бизнес был поставлен с размахом. Группировки работали сразу в нескольких регионах. Были созданы мобильные колл-центры - три в автомобилях, передвигавшихся по Москве и области, и еще четыре стационарных – в арендованных квартирах. Жертвами обмана становились пожилые люди. Как правило, одинокие. Им обещали денежный приз, предлагали оплатить госпошлину, страховку. А потом присылали фальшивые постановления суда. И снова вымогали деньги. В ходе расследования удалось установить всех участников этих криминальных группировок - в Московской и Пензенской областях. Восемь подозреваемых задержаны.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", расследование продолжается.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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