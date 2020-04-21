Количество пациентов в реанимации резко снизилось

Рекордное число излечившихся от COVID-19 зафиксировано в Италии. По данным Департамента гражданской защиты, полностью выздоровели от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, 2 723 пациента.

Сообщается также о самом низком с начала пандемии числе пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. В реанимации остаются 2 471 человека.

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 534 пациента. Общее число умерших в Италии достигло 24 648 человек. Всего в стране с начала пандемии инфицированы 183 957 человек. Прирост за последние сутки составил 2 729 пациентов, передает ТАСС.

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