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Путин обсудил борьбу с коронавирусом с Эрдоганом и Роухани

22:07
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Президент России поговорил с лидерами Турции и Ирана по телефону

Cитуацию, связанную с распространением пандемии коронавируса, Владимир Путин обсудил во вторник в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин обсудил борьбу с COVID-19 с губернатором Приморья

Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Были также затронуты вопросы российско-турецкого сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере, передает "ТВ Центр".

Меры противодействия коронавирусной инфекции Владимир Путин также обсудил по телефону и с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он поблагодарил российского лидера за оказанную помощь. Подчёркнута важность российской инициативы создать"зелёные коридоры" для беспрепятственных поставок медикаментов и оборудования и  введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости.

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