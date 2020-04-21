"Аэрофлот" и "Победа" прекращают продажу билетов через Aviasales

Сотрудничество будет приостановлено с 1 мая

Билеты на рейсы "Аэрофлота" и "Победы" больше не будут продаваться через метапоисковик Aviasales. Как сообщили в авиакомпаниях, они направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Поисковик, по словам источника, выбрал второй вариант.

Как пояснили в пресс-службе "Победы", сейчас авиакомпания, хоть и не выполняет полеты до 31 мая (они приостановлены из-за пандемии коронавируса), на более глубокие даты продаж билеты, тем не менее, реализует.

В "Аэрофлоте" информацию о прекращении сотрудничества также подтвердили. "Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение - о расторжении договора. Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж "Аэрофлот" планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения", - сообщила журналистам официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова.

В свою очередь, в Aviasales отметили, что рейсы "Аэрофлота" и "Победы", несмотря на прекращение сотрудничества, все же будут отображаться в результатах поиска. Однако приобрести их можно будет лишь перейдя на сайт авиакомпании, передает ТАСС.

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