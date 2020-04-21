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Министры ОПЕК+ подтвердили готовность сократить добычу нефти

20:36
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Встреча была неформальной

Министры нескольких стран ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию. Участники встречи подтвердили: они готовы сокращать добычу, как было согласовано на переговорах 12 апреля.
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В телеконференции участвовали, в частности, представители Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и других стран ОПЕК+. Все согласились, что подобные встречи должны стать более частыми. Еще до переговоров глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль призвал министров к более быстрому и сильному сокращению добычи – чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Особое беспокойство стран-экспортеров вызвала ситуация, сложившаяся на рынках накануне. 20 апреля майские фьючерсы на североамериканскую нефть WTI впервые в истории обвалились до минус 37,6 долларов за баррель. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, вдобавок, мировые нефтехранилища практически переполнены, напоминает ТАСС.

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