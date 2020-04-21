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Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо

21:05
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Глава Чечни призвал мужчин последовать его примеру

Рамзан Кадыров нашел ответ всем, кто жаловался на закрытие парикмахерских в условиях режима самоизоляции. Глава Чечни считает, что сейчас самое время побриться наголо – что политик и продемонстрировал на собственном примере.
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В новом имидже Кадыров обратился ко всем своим подписчикам мужского пола в соцсетях с призывом последовать его примеру. "Приближается священный месяц Рамадан. Могу посоветовать мужчинам побриться налысо и дать голове немного отдохнуть", — заявил глава Чечни.

Парикмахерские в числе прочих заведений закрылись в Чеченской республике еще в конце марта. В республике по состоянию на 21 апреля зафиксировано 303 случая заболевания коронавирусом. 19 пациентов выздоровели, пятеро умерли.

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