В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

Нарушителям напомнят о необходимости соблюдать режим

На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков. Такие данные привел Центр организации дорожного движения. Нарушителям напомнят о необходимости соблюдать режим.

"ЦОДД отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня", - говорится в сообщении департамента.

Контроль за передвижениями автомобилистов по столице ужесточится с 22 апреля. Для проверки соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Проверять наличие документа будет и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции, передает ТАСС.

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