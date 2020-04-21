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В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

21:37
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Нарушителям напомнят о необходимости соблюдать режим

На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков. Такие данные привел Центр организации дорожного движения. Нарушителям напомнят о необходимости соблюдать режим.
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"ЦОДД отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня", - говорится в сообщении департамента.

Контроль за передвижениями автомобилистов по столице ужесточится с 22 апреля. Для проверки соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Проверять наличие документа будет и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции, передает ТАСС.

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