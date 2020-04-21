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Воробьев: режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники

22:07
  • вторник
  • 21 апреля 2020

Ожидается наплыв дачников

Ограничения, введенные властями Подмосковья в связи с угрозой распространения коронавируса, могут быть продлены на майские праздники. Такой возможности не исключил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Режим повышенной готовности из-за ситуации с COVID-19 ввели в Подмосковье 13 марта, действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24". Губернатор ответил на вопрос, возможно ли продление режима самоизоляции на майские праздники.

Воробьев также отметил, что на майские в праздничные дни в Подмосковье ожидается наплыв дачников. Как отметил губернатор со ссылкой на УВД, речь идет примерно о 2 миллионах человек. Власти области предусмотрели на этот период усиление бригад скорой помощи.

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