Больных ОРВИ в Подмосковье будут отслеживать с помощью геолокации

Опубликован указ губернатора Московской области

Больных острыми респираторными заболеваниями в Подмосковье будут отслеживать так же, как и пациентов с коронавирусом. Как отмечается в указе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в частности будут задействованы данные геолокации.

"С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний необходимо соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении главы региона.

В документе подчеркивается, что для контроля за соблюдением режима изоляции на дому будут применяться технологии "электронного мониторинга местоположения гражданина" - в том числе с использованием технических устройств. Заболевшим разрешается ездить в больницы на транспорте - но при наличии у них цифровых пропусков, передает ТАСС.

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