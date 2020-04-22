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"К реальности никакого отношения": что на самом деле произошло с нефтью

08:54
  • среда
  • 22 апреля 2020

Эксперт ждет восстановления цен в ближайшее время

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили причины резкого падения цен на нефть. Это технический момент? Правда ли, что речь идет не о физической нефти, а о контрактах? И придется ли продавцу доплачивать покупателю за нефть? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Мухин, директор Центра политической информации.

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"Речь идет о совпадении нескольких трагических для отрасли обстоятельств, но тем не менее не имеющих к реальной жизни никакого отношения. Речь идет о фьючерсных контрактах, речь идет о громадных запасах нефти, которые производители нефти – Саудовская Аравия и другие страны – сделали. Речь идет о нервном состоянии в результате резкого падения потребления, чего не случалось за последние порядка 100 лет. Совмещение всех этих факторов дало такой компилятивный эффект. Рынок отреагировал так, как должен был отреагировать, но я отмечу, что люди есть и ездить не перестанут. В ближайшее время можно ожидать восстановления цен, это уже сейчас видно по рынку. Серьезных величин не достигнут – 80-90, но в приемлемом диапазоне в 30-60 долларов – вполне вероятно", - уверен эксперт.

В понедельник стоимость американской  WTI  стала отрицательной. Но это не физическая нефть, а, как говорят эксперты, бумажная цена, отраженная во фьючерсах - контрактах на поставку углеводородов в будущем. Во вторник в контрактах фигурировали уже положительные цифры. 

Полный комментарий Мухина смотрите в видео:

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