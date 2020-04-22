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Нефтяные фейки: чему не стоит доверять после падения цен на "черное золото"

08:33
  • среда
  • 22 апреля 2020

В Сети появилось немало "сенсаций"

Заводы не работают. Машины не ездят. Самолёты не летают. Нефть обесценилась. Мне кажется, или мы немного недооценили Грету Тунберг? Так социальные сети встретили известие о резком падении нефти. Начались настоящие битвы, кто лучше понимает ситуацию и куда нас это приведет. Но в целом – иронии больше, чем панических настроений, отмечает "ТВ Центр".

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- Дайте жвачку.

- А купюры мельче не будет?

- Неа.

- Нефтью возьмете сдачу?

Конечно, появились и лозунги "Бесплатные нефть для всех!" Объяснять, что будет дальше, желающих нашлось немало, предрекают конец всей мировой экономике, но появились и региональные сенсации, нефть вдруг начали находить в огромных количествах.

На Алтае внезапно обнаружили залежи нефти – почти миллиард тонн, на 50 лет весь край обеспечен черным золотом. Оказалось, вброс.

Мнения звучали разные. Цитируют российского эксперта и  востоковеда Евгения Сатановского, который считает, что сланцевая индустрия в США в целом в результате нынешней "энергетической войны" значительно сократит объемы добычи, а к тому моменту, когда Россия будет готова достроить "Северный поток" собственными силами, "сланцевая отрасль в США уже сдохнет".

"Рынки успокоятся через несколько дней, паника утихнет и о нефтяном кризисе забудут. Но он скоро вернется в более опасной форме. И когда это произойдет, я подозреваю, что уже не саудиты или турки прибегут к России с просьбами о спасении, а США и Европа", - заявил эксперт Тайлер Дарден, основатель аналитического портала Zerohedge.

Так что без паники. В действительности все не так, как на самом деле.

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