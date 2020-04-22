В Москве заработал автоматический контроль за пропусками

Нарушителей будут выявлять с помощью камер

Больше половины российских регионов - 44 из 85 - ввели особый режим передвижения из-за ситуации с распространением коронавируса. Справки, маршрутные листы или другие документы необходимы всем, кто по каким-либо причинам покидает свой дом во время самоизоляции.

В Москве и области начинает действовать автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков, передает "ТВ Центр". Автомобилистов-нарушителей будут выявлять с помощью дорожных камер фото- и видео-фиксации и штрафовать на 5 тысяч рублей. Те, кто пользуется общественным транспортом, также должны внести данные своей проездной карты в цифровой пропуск. Исключения для пригородных электричек - там по-прежнему в ходу разовые билеты.

Количество субъектов, где вводят цифровые пропуска, увеличивается с каждым днём - во вторник присоединился Красноярский край.

В России за прошлые сутки зафиксировано 5 тысяч 642 случая заражения в 78 регионах. Скончался 51 человек, вылечились и выписаны из больниц 427 пациентов. Всего в стране 52 тысячи 763 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, 3 тысячи 873 полностью вsздоровели.

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