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Хабаровский край накрыл снегопад

08:28
  • среда
  • 22 апреля 2020

Усугубляет ситуацию сильный ветер

Циклон принёс в Хабаровский край мощные снегопады с порывами ветра до 23 метров в секунду. Непогода оставила без света более пяти тысяч жилых домов. Электроснабжение нарушено в 13 населённых пунктах, передает "ТВ Центр".

Аварийные бригады приступили к восстановлению оборванных линий электропередачи и повреждённых опор. Из-за сильных осадков, плохой видимости и гололёда для автобусов закрыта дорога Хабаровск-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Идёт расчистка трассы, выставлены четыре поста ГИБДД. По данным синоптиков, и сегодня циклон будет определять погоду на всей территории края.

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