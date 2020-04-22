Россия и Турция провели пятое совместное патрулирование в Идлибе

Военные были в марлевых повязках

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции сегодня проведут переговоры по Сирии в дистанционном формате. Как сообщили в нашем МИД, речь пойдет о ситуации в Идлибе, где больше месяца ведут совместное патрулирование российские и турецкие военные. Состоялась уже пятая такая операция, передает "ТВ Центр".

Главная задача - держать под контролем обстановку на важной трассе М-4 Алеппо - Латакия. Это приграничная зона, за которой территория, контролируемая боевиками. Через каждые сто метров по дороге находятся турецкие блокпосты.

Колонна российских машин вышла из Серакиба, навстречу им выдвинулась турецкая бронетехника. В условленном месте военные двух стран встретились и обсудили построение колонны, а также прикрытие с воздуха и земли. И российские, и турецкие военные были в марлевых повязках из-за угрозы коронавируса, пишет газета "Известия".

Обстановка в этом районе резко обострилась в начале марта, когда боевики начали крупномасштабное наступление против сирийских войск. Под ответный огонь армии Сирии попали турецкие военные, которые не должны были там находиться.

Ситуацию удалось урегулировать после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

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