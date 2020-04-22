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"Ждем из последних сил": доктор Мясников дал новый прогноз по коронавирусу

08:26
  • среда
  • 22 апреля 2020

Его предыдущие расчеты оказались ошибочными

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников предположил, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в конце мая.  
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Мясников признал свою ошибку. Ранее он говорил, что пик эпидемии придется на конец апреля, однако число заболевших до сих пор продолжает расти. "Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", - сказал врач на YouTube-канале "О самом главном".

Александр Мясников отметил, что давать прогноз о развитии ситуации с коронавирусом крайне трудно. "Надо просто ждать. Мы все ждем из последних сил. За последние две тысячи лет ничего лучше не придумано, поскольку это вирус", - заявил специалист. 

Накануне Мясников выразил мнение, что амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием в борьбе с пандемией. Люди, которые легко или бессимптомно переносят заболевание, не будут заражать сограждан. Таким образом можно избежать дальнейшего распространения вируса. 

По последним данным, свыше 2,5 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 177 тысяч скончались. 

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