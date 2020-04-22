Назван способ предотвратить распространение коронавируса в России

Если "запылают" регионы, то все выйдет из-под контроля

Эксперты назвали способ, при котором можно остановить рост заболеваемости коронавирусом в России.

Ситуация может улучшится, если региональным властям удастся сдержать распространение COVID у себя дома, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская . Пока сдерживать коронавирус помогают запреты на передвижение и территориальное размещение населения.

Если в ближайшее время останется статистика 70% заболевших в Москве и Подмосковье и 30% в остальных регионах, то ситуацию можно переломить. Но если регионы "запылают", то "все может выйти из-под контроля", уточняет газета "Известия".

Сейчас крайне важно нормализовать обстановку в регионах-житницах, где стартует посевной сезон, на севере, где добывают полезные ископаемые, и субъекты с развитым военно-промышленным комплексом (ВПК), рассказала Лебединская.

Ранее академик РАН, вирусолог Феликс Ершов заявил, что от пандемии можно избавиться только тогда, когда 70-80% населения Земли им заразится и переболеет. Сейчас здоровые люди-носители, которые переносят COVID-19, выполняют функцию естественной вакцины.

По последним данным, в России 52 763 случая заражения, страна находится на 10 месте в общемировом рейтинге. Хуже всего ситуация обстоит в Москве - 29 433 заболевших. За ней следуют Московская область (5 959), Санкт-Петербург (1 973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507), Ленинградская область (496), Краснодарский край (461), Мурманская область (435), Тульская область (384) и Республика Башкортостан (371).

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