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"Улыбается, ясно мыслит": как живет Заворотнюк после выписки из больницы

09:00
  • среда
  • 22 апреля 2020

Со временем она сможет вернуться к нормальной жизни

Друг фигуриста Петра Чернышева рассказал, что его супругу Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, выписали из больницы. Актриса хорошо себя чувствует, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 
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"Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится", - сообщил источник kp.ru, который на днях общался с Чернышевым.  

По его словам, первое время после выписки Заворотнюк передвигалась по дому в инвалидном кресле, но сейчас она ходит сама. Она не пользуется смартфоном и не смотрит телевизор, чтобы оградить себя от негативной информации. 

"Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. <…> Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное", - поделился друг Чернышева. 

Врач, чьи коллеги занимаются лечением Заворотнюк, подтвердил, что у актрисы обнаружили рак мозга. "Но форма рака у Заворотнюк не смертельная, - подчеркнул он. - Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать". 

По его сведениям, актрисе дважды удаляли опухоль. Сейчас она пьет противоопухолевое средство нового поколения, которое привезли из Стэнфордского университета. "Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен, - утверждает медик. - Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику".

Напомним, что слухи о болезни Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Родные звезды не раскрывают информацию о ее лечении. 

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