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Российским медикам доверили самых сложных пациентов в итальянском Бергамо

09:08
  • среда
  • 22 апреля 2020

Зарубежные коллеги высоко оценили профессионализм наших специалистов

В мире уже более двух с половиной миллионов заболевших COVID-19. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
Итальянскую газету уличили в распространении фейков о российской помощи

В Италии бороться с инфекцией помогают наши военные, у российских медиков самые сложные пациенты в госпитале в Бергамо, отмечает "ТВ Центр". Он открылся две недели назад на базе выставочного центра. За это время там вылечили 29 больных с  коронавирусом. Итальянские коллеги высоко оценили профессионализм наших специалистов. За сутки на Апеннинах выздоровели более 2 тысяч 700 человек - максимум за всё время эпидемии.

В США почти такое же число смертельных случаев. Только в штате Нью-Йорк инфицированных больше, чем в любой стране мира - 250 тысяч. В той же Испании - на 50 тысяч меньше. Между тем, сразу 20 американских штатов собираются снимать ограничения, какие именно и где - не ясно. Пока же США, как заявил Дональд Трамп, на 2 месяца закроют приём иммигрантов, грин-карты не получат десятки тысяч человек. И всё громче претензии Вашингтона к Пекину. Власти штата Миссури подали исковую  жалобу на КНР, обвинив в сокрытии информации о распространении нового коронавируса.

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