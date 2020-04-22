Время загадать желание: метеорный поток Лириды достиг своего пика

За час этой ночью пролетали порядка 20 метеоров

Своего пика этой ночью достиг метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад.

Яркие вспышки можно было видеть абсолютно на всей территории России, где не помешала облачность. За час пролетали порядка 20 метеоров, отмечает "ТВ Центр". Лириды хорошо заметны раз в год, когда наша планета проходит сквозь шлейф пыли, оставленной кометой Тетчера. Это явление жители Земли наблюдают уже более двух с половиной тысячелетий.

Впервые поток был отмечен в древних китайских летописях. И хотя Лириды непредсказуемы, у тех, кто ещё не успел их увидеть, шанс загадать желание есть. Звездопад продлится до субботы.

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