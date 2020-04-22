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Россиянам разрешили не проверять бытовые счетчики до конца 2020 года

09:36
  • среда
  • 22 апреля 2020

Приборов с истекшим сроком поверки это тоже касается

В Росстандарте сообщили, что до 1 января 2021 года россияне могут не проводить поверку бытовых счетчиков. Такое решение приняло правительство в целях сокращения числа социальных контактов во время пандемии коронавируса. 
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"Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки", - сказали ТАСС в Росстандарте. 

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания всех счетчиков. Взимать штрафы и пени они не имеют права. 

В Росстандарте и Росаккредитации предупредили, что некоторые недобросовестные организации могут информировать граждан об обязательной поверке счетчиков до конца 2020, однако их действия следует считать мошенническими.

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