Россиянам разрешили не проверять бытовые счетчики до конца 2020 года

Приборов с истекшим сроком поверки это тоже касается

В Росстандарте сообщили, что до 1 января 2021 года россияне могут не проводить поверку бытовых счетчиков. Такое решение приняло правительство в целях сокращения числа социальных контактов во время пандемии коронавируса.

"Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки", - сказали ТАСС в Росстандарте.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания всех счетчиков. Взимать штрафы и пени они не имеют права.

В Росстандарте и Росаккредитации предупредили, что некоторые недобросовестные организации могут информировать граждан об обязательной поверке счетчиков до конца 2020, однако их действия следует считать мошенническими.

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