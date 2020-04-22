Миру предрекли цивилизационный сдвиг после пандемии

"Миру, каким мы его знали, пришел конец"

Мир ждет цивилизационный сдвиг, который пройдет сквозь поколения. Такой прогноз дал создатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, пандемия коронавируса стала угрозой для всего нашего вида.

"Когда она закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию. Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади", — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров уверен, что самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса — это шанс для каждого создать "лучшую версию себя".

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце 2019 года и быстро перекинулась на весь мир. Из-за угрозы распространения инфекции большинство стран закрыли внутренние границы и ограничили передвижение людей. По разным данным, в самоизоляции сейчас находятся до 4 миллиардов человек, это почти 50% населения Земли.

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