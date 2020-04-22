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Сидите дома! На Москву надвигается ураганный ветер

09:39
  • среда
  • 22 апреля 2020

В МЧС предупредили жителей столицы о порывах до 20 метров в секунду

В Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. В МЧС предупредили о северном ветре с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них, пишет "Газета.Ru".

"По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21:00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве в Twitter.

Тем временем в Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Жителям столицы разрешено ходить в ближайшие аптеки и магазины, однако для дальних поездок предусмотрены пропуска. Со среды в столице их будут проверять в автоматическом режиме.

Автомобилистов-нарушителей будут выявлять с помощью дорожных камер фото- и видео-фиксации и штрафовать на 5 тысяч рублей. Те, кто пользуется общественным транспортом также должны внести данные своей проездной карты в цифровой пропуск. Исключения - для пригородных электричек, там по-прежнему в ходу разовые билеты.

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