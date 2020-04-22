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Видео задержания жителя Тюменской области, готовившего массовое убийство

10:02
  • среда
  • 22 апреля 2020

Мужчина планировал нападение на учебное заведение

ФСБ задержала 19-летнего жителя Тюменской области, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение. ТВЦ.RU публикует видео задержания мужчины.

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

"Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц".

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