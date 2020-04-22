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Владимир Яглыч стал отцом во второй раз

10:21
  • среда
  • 22 апреля 2020

Он показал кадр из "Короля Льва"

Актер Владимир Яглыч намекнул на рождение ребенка. Он опубликовал в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где обезьяна Рафики держит в руках новорожденного Симбу. 
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Яглыч оставил картинку без подписи, однако друзья и поклонники актера все поняли без слов. В январе стало известно, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная, которые воспитывают двухлетнюю дочь Еву, ждут второго ребенка. Как пишет 7days.ru, Паперная подарила возлюбленному сына.

Интернет-пользователи поздравляют пару с прибавлением в семье. Некоторые юзеры шутят по поводу кадра из "Короля Льва". Неужели, мол, Яглыч решил назвать сына Симбой вслед за певицей Нюшей

- Поздравляю от всей души, пусть растет здоровеньким на радость родителям, - пишут в соцсети. 

- Владимир, примите поздравления с рождением ангелочка. 

- Маме и малышу здоровья и побыстрее восстановиться, а папе не сойти с ума от счастья! Пусть Евочка примет без ревности малышулю.

- Нюшу плагиатите?

- Лев Владимирович? 

Напомним, Яглыч и Паперная начали встречаться в 2015 году. Как пишут СМИ, они тайно поженились. В 2017 году стало известно, что у них родилась дочь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от yaglych (@yaglych)

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