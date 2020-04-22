По поручению Собянина более 20 тысяч предприятий получат налоговые льготы

Объем льгот составит более 170 миллиардов рублей

Общий объем налоговых льгот столичных предприятий с учетом предложенных мэром Москвы Сергеем Собяниным мер поддержки составит в этом году более 170 миллиардов рублей.

Из этой суммы 70 миллиардов — это объем утвержденных мэром антикризисных мер, остальное — утвержденные льготы для столичного бизнеса, которые действовали до начала ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

В мэрии отметили, что в этом году столичным предприятиям предоставлены льготы по налогу на имущество, прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Также впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

Из-за угрозы коронавируса принято три пакета антикризисных мер. Они станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят бизнесу дополнительно уменьшить издержки. Утвержденные антикризисные меры поддержат около 21 тысячи московских компаний.

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