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Россияне начали массово скупать соль

10:22
  • среда
  • 22 апреля 2020

Ажиотаж начался после рекомендации Минздрава

Россиян предупредили о росте цен на поваренную соль.

В апреле дистрибьюторам пришлось увеличить на 20% поставки соли в магазины. Специалисты связывают рост спроса с рекомендациями Минздрава – в ведомстве посоветовали в качестве профилактики коронавирусной инфекции промывать нос соляным растровом, пишет газета "Коммерсант".

"Производители соли могут воспользоваться всплеском спроса и поднять цены на продукцию", - объяснил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

Кроме того, ряд предприятий по своему состоянию и местонахождению (Сибирь, Урал) не способны нарастить объемы соли в краткие сроки, так как для этого нужны крупные инвестиции.

Ранее Росстат сообщил, что за первую неделю апреля поваренная соль в стране подорожала на 0,6%.

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