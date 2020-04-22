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Коронавирус за сутки подтвержден еще у 5236 человек в России

10:38
  • среда
  • 22 апреля 2020

Число жертв коронавируса превысило 500 человек

За минувшие сутки в России подтверждено еще 5236 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Об этом в среду сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 57999 человек.

В Москве медики выявили 2548 новых зараженных. В Подмосковье коронавирус подтвержден у 631 человека, в Санкт-Петербурге — 294 случая.

Кроме того, за минувшие сутки в России скончались 57 пациентов с коронавирусом, в том числе 28 — в Москве. Семь человек умерли в Московской области, по трое — в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге, два человека — в Калужской области, по одному — в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Тульской областях, а также в Адыгее, Коми, Чечне. Ставропольском крае и ХМАО.

Всего с начала пандемии скончались 513 зараженных коронавирусом. Вылечились – 4420 человек.

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