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Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

10:29
  • среда
  • 22 апреля 2020

Пропуск нужен при поездках на личном и общественном транспорте

Цифровые пропуска в Москве с 22 апреля дня начали проверять автоматически. На официальном сайте мэра Москвы подробно разъясняется  в каких случаях необходим цифровой пропуск и как его оформить.

Жители Москвы и Подмосковья должны оформлять цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропусков, но соблюдая правила социального дистанцирования.

Оформить цифровой пропуск можно тремя способами тремя способами: на портале mos.ru, с помощью СМС-сообщения на номер 7377 или по телефону: +7 (495) 777-77-77.

С 22 апреля общественным транспортом получится воспользоваться только при наличии проездных билетов, записанных на "Тройку" или "Стрелку", месячного проездного билета, а также социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска. Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства.

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