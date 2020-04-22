Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

Пропуск нужен при поездках на личном и общественном транспорте

Цифровые пропуска в Москве с 22 апреля дня начали проверять автоматически. На официальном сайте мэра Москвы подробно разъясняется в каких случаях необходим цифровой пропуск и как его оформить.

Жители Москвы и Подмосковья должны оформлять цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропусков, но соблюдая правила социального дистанцирования.

Оформить цифровой пропуск можно тремя способами тремя способами: на портале mos.ru, с помощью СМС-сообщения на номер 7377 или по телефону: +7 (495) 777-77-77.

С 22 апреля общественным транспортом получится воспользоваться только при наличии проездных билетов, записанных на "Тройку" или "Стрелку", месячного проездного билета, а также социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска. Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"