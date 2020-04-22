Как работает система автоматических пропусков в Москве

В метро действует вход по транспортным картам, привязанным к пропускам

В Москве с сегодняшнего дня проверка пропусков заработала в автоматическом режиме. Чтобы перемещаться по городу на личном автомобиле и не получить штраф, номер машины необходимо прикрепить к своему пропуску. Аналогичные меры действуют и для пассажиров метро - если данные транспортной карты не зарегистрированы в системе, билет не сработает.

С сегодняшнего дня оплатить проезд в городском транспорте при помощи привычных бумажных билетов красного цвета, банковских карт или мобильных телефонов невозможно. Только транспортные карты "Тройка", "Стрелка" или социальная "Карта москвича", которые должны быть привязаны к электронному пропуску. Пока такая мера действует до 1 мая.

Система заработала с 00 часов. Первыми ее испытали люди, продолжающие работать для обеспечения жизнедеятельности столицы - врачи, курьеры, продавцы.

Турникет распознает, есть ли у пассажира электронный пропуск и привязана ли к нему транспортная Карта. Если пропуск есть, но карта не привязана, сотрудники метрополитена и контролеры консультируют пассажиров, как интегрировать "Тройку" или "Стрелку" в систему. Если нет пропуска - штраф 4000 рублей, за повторное нарушение - уже 5 тысяч.

"Система работает в штатном режиме, несмотря на то, что это час пик. Это означает, что система работает на два показателя - идентификация транспортных карт и недопущение нарушения социальной дистанции", - рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Привязать транспортную карту к электронному коду - и к многодневному рабочему пропуску, и к разовому, например, для поездки по личным делам - можно на сайте nedoma.mos.ru. И стоит обратить внимание! Привязка карты занимает около пяти часов, поэтому в департаменте попросили это делать заранее.

До 1 мая на транспорте не работают социальные карты жителей, кому больше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также проездные школьников, учащихся колледжей, техникумов и вузов. Но если в метро не пустит автоматический турникет, то в автобусах и трамваях, где их нет, работают контролеры.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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