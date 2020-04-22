"Показатель человечности": как волонтеры помогают во время коронавируса

Тысячи молодых людей оказывают помощь врачам и тем, кто находится в самоизоляции

Самоотверженную борьбу с эпидемией в стране круглосуточно ведут медики, которые в прямом смысле слова рискуют жизнью. Они благодарят волонтёров. Тысячи молодых людей оказывают помощь сотрудникам больниц и тем, кто находится в самоизоляции.

Главный врач второй городской больницы Ставрополя после заражения коронавирусом находится на карантине. Показывает свою палату и настоятельно призывает сограждан соблюдать режим самоизоляцию. Во-первых, дома все-таки комфортнее, чем в стационаре, а во-вторых, медики рискуют именно для того, чтобы люди были здоровы.

"Одно отделение, которое работает непосредственно с коронавирусом. И не менее сложное отделение терапевтическое, где у нас госпитализировались пациенты с пневмониями разного генеза. И вот там у нас сейчас происходит много контактов, всплывают новые диагнозы. И сотрудники, несмотря на это, продолжают свою работу и продолжают оказывать помощь пациентам. Спасибо им огромное. Прошу вас их поддержать", - сказал главврач городской больницы №2 Ставрополя Анатолий Былим.

На передовой борьбы с коронавирусом сейчас тысячи медиков по всей стране. У всех - труднейшие многочасовые смены. В ряде клиник персонал работает без возвращения домой, чтобы не подвергать опасности заражения родственников и окружающих.

В этой больнице в Махачкале один из корпусов переоборудовали под общежитие для врачей и медсестер. И в этих условия для них особенно важны внимание и поддержка.

"В республике работает добровольческий штаб "Мы вместе", который объединяет благотворительные организации, Общероссийский народный фронт. Наши врачи каждый день, в том числе и рискуя своим здоровьем, оказывают помощь больным. Мы сегодня решили поддержать их. Привезли им фрукты, молочную продукцию", - заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Дагестане Джамалудин Шигабудинов.

"Конечно, они находятся на полном содержании государства. Но, начиная с первого же дня, надо отметить и сказать большое спасибо жителям нашей республики. Кто-то индивидуально приносит еду, кто-то – фирмы - оказывают нам помощь. Мы хоть и не нуждаемся в этом, но это показатель человечности, и мы очень всем благодарны", - сказала главврач республиканского Центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова Равганият Мирзаева.

Активисты Общероссийского народного фронта взяли шефство и над сотрудниками Астраханской областной инфекционной клинической больницы. Регулярно привозят в стационар продуктовые наборы.

"Астраханцы очень активно откликнулись на эту акцию и оказывают помощь продуктами, масками. И среди этих астраханцев есть и предприниматели. Мы думаем, что сейчас настолько важно помочь именно медицинскому персоналу и именно в инфекционной больнице, потому что они находятся на передовой борьбы с пандемией", - заявила глава регионального исполкома ОНФ в Астраханской области Александра Чернышова.

В Рязани волонтеры и предприниматели организовали доставку горячего питания для врачей больниц имени Семашко и скорой помощи, именно там проходят лечение больные коронавирусом из области. А в Ингушетии активисты ОНФ проводят акцию "Тележка добра". Они помогают пенсионерам и малоимущим, которые находятся в самоизоляции.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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