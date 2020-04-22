Участие в нем приняли более 330 тысяч человек

Самая масштабная проверка знаний в сфере информационных технологий. В России подводят итоги ежегодной акции "Цифровой диктант". В этом году он собрал больше 330 тысяч человек. При этом больше половины участников младше 18 лет.

В условиях самоизоляции школьники принимают активное участие в подобных акциях, чтобы проверить знания и научиться чему-то новому, отмечает "ТВ Центр". "Цифровой диктант" состоял из четырёх смысловых блоков. Это работа с различными устройствами; цифровая безопасность, онлайн-сервисы и инновационные технологии. По словам организаторов, лучшие результаты участники продемонстрировали в области защиты данных.

"Идея была в том, чтобы проверить уровень цифровых знаний, цифровых навыков. Важно сейчас не только, как мы умеем пользоваться теми цифровыми возможностями, но и насколько безопасно мы можем это делать", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

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