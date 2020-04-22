Вспыхнувший в зоне ЧАЭС пожар подобрался к границам Белоруссии

Потушить огонь не удается из-за сложных погодных условий

Украинские спасатели наращивают группировку для борьбы с природным пожаром. Пламя, которое вспыхнуло в Чернобыльской зоне отчуждения уже вплотную подошло к границе Белоруссии, передает "ТВ Центр".

На борьбу с огнем брошены 1300 человек, несколько сотен единиц спецтехники, авиация и даже пожарный поезд. Несколько очагов локализованы, но из-за сложных погодных условий полностью справиться с огнем пока не удается. В районе Чернобыльской атомной электростанции пламя уничтожило 12 сел и большой лесной массив, но хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам ничего не угрожает.

Продолжается ликвидация пожаров и в Житомирской области, где уже сгорело более полусотни домов.

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