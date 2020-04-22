Подари жизнь: на лечение 13-летнего Мирона собрали более 2,5 млн рублей

Благодаря зрителям "ТВ Центра" денег удалось собрать в два раза больше

Более 2,5 миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение 13-летнего Мирона Афонина.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Ему необходимо лечение дорогостоящим препаратом. Для этого требовалось около миллиона рублей. И удалось собрать в два раза больше. Это значит, что фонд "Подари жизнь" поможет ещё нескольким детям. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся.

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