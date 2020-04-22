ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение 13-летнего Мирона собрали более 2,5 млн рублей

11:50
  • среда
  • 22 апреля 2020

Благодаря зрителям "ТВ Центра" денег удалось собрать в два раза больше

Более 2,5 миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение 13-летнего Мирона Афонина.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Ему необходимо лечение дорогостоящим препаратом. Для этого требовалось около миллиона рублей. И удалось собрать в два раза больше. Это значит, что фонд "Подари жизнь" поможет ещё нескольким детям. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мирон Афонин
Мирон Афонин
Мирон Афонин
Мирон Афонин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.